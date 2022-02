A CIG convoca concentracións este xoves 3 de febreiro para esixir a derrogación das reformas laborais

Nacional - 01 Feb 2022

Con motivo do debate e votación no pleno do Congreso dos/as Deputados/as do RD/lei 32/2021, a CIG ten convocadas mobilizacións de delegadas e delegados o próximo xoves, 3 de febreiro, para amosar o seu total rexeitamento á nova reforma laboral. A central insta as forzas nacionalistas e de esquerda a non validar unha normativa que consolida a precariedade e reclama unha nova lexislación que permita recuperar os dereitos roubados e mellorar as condicións de traballo para termos emprego e salarios dignos.

HORAS E LUGARES DAS CONCENTRACIÓNS A Coruña , ás 12h, na Delegación do Goberno (Praza de Ourense).

, ás 12h, na Delegación do Goberno (Praza de Ourense). Vigo , ás 11, diante da Dirección Provincial do SEPE.

, ás 11, diante da Dirección Provincial do SEPE. Pontevedra , ás 12h, na Subdelegación do Goberno

, ás 12h, na Subdelegación do Goberno Ferrol , ás 12h, na Praza de Armas

, ás 12h, na Praza de Armas Compostela , ás 11h, na Praza de Galiza.

, ás 11h, na Praza de Galiza. Lugo , ás 12h, na Subdelegación do Goberno

, ás 12h, na Subdelegación do Goberno Ourense, ás 11h, na Subdelegación do Goberno

Con estas concentracións a CIG dá continuidade ás mobilizacións realizadas o pasado domingo 30 de xaneiro contra este novo pacto social “que vén enterrar máis dereitos laborais e que significa consolidar as reformas de 2010 e 2012”, ao seguir dándolle a patronal todo o poder para que poida despedir fácil e barato, aplicar ERE, ERTE e modificacións substancias das condicións de traballo, baixar salarios e estender a precariedade e a pobreza laboral.

Esta reforma, pactada no diálogo social e que se quere impoñer no Congreso, é un novo instrumento que vai favorecer as nefastas políticas do PP e de Feijóo en Galiza e constitúe a peor solución para afrontar de maneira xusta a crise social e industrial que padece o noso país, a actual carestía da vida e os cambios que se están a dar no mundo do traballo resultado dos procesos da descarbonización e dixitalización.

Por iso, a CIG seguirá esixindo a derrogación inmediata das reformas laborais de 2010 e 2012 e reivindicando o dereito a negociar os convenios colectivos no noso país, de xeito que as persoas traballadoras poidamos decidir sobre as nosas condicións de traballo e que non sexan as cúpulas sindicais as que o fagan por nós dende Madrid.