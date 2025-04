A CIG denuncia que o Plan Director do Naval non contempla solucións reais para o sector

A CIG denuncia que o Plan Director do Naval aprobado o pasado luns no Consello da Xunta non contempla solucións reais para a crise do sector, ao non garantir nova carga de traballo e limitarse a financiar con cartos públicos procesos de automatización e dixitalización xa implementados polas empresas sen que supoñan melloras para as persoas traballadoras. A central sindical achegou alegacións ao documento e abstívose na votación que tivo lugar no Consello Económico e Social (CES) o pasado 19 de marzo. De igual xeito que fixera en xaneiro no Comité de Política Industrial ao emendar á totalidade tanto este Plan como o da automoción, optando por presentar un documento de análise e propostas alternativo.

Na central sindical consideran que a industria naval galega precisa unha verdadeira estratexia para recuperar o seu papel clave na economía. Unha estratexia na que a mellora das condicións laborais e salariais ten que ser a clave para atraer e reter talento. Polo que é imprescindíbel un reforzamento da formación, con maior oferta de ciclos de FP pública e especialización en novas tecnoloxías. “A solución pasa por un cambio na planificación industrial e nas políticas públicas, orientado a garantir un futuro sostíbel e competitivo para o sector”, sinalan.

A solución pasa por un cambio na planificación industrial e nas políticas públicas, orientado a garantir un futuro sostíbel e competitivo para o sector

Ao mesmo tempo, entenden que o Plan Director chega tarde, tras 15 anos de crise continuada no sector. “O naval vigués, por exemplo, leva anos en declive, con peches de estaleiros como Barreras e Vulcano e coa perda de 6000 empregos desde 2009”. A subcontratación e a precariedade dominan o sector, con empresas que aplican convenios distintos, elevadas horas extraordinarias e alta sinistralidade laboral. No conxunto do país, en 2022 o sector representaba só o 0,49% das empresas, o 0,45% dos ingresos e o 0,60% do VAB da economía galega.

O conxunto do país perdeu desde 2008 un total de 35 empresas no sector e 24.000 empregos industriais. Os salarios no sector do metal foron empobrecéndose e a xornada laboral aumentou, tanto en convenios de empresa (+27,86 horas anuais) como en convenios de sector (+2,4 horas anuais). “Galiza segue á cola dos salarios industriais no Estado e a perda de emprego segue sen recuperarse”, detallan.

Esta perda de peso da industria galega no PIB desde provocou a desaparición de empresas e de emprego de calidade e o aumento da precariedade laboral. “Malia o que o Goberno galego non declarou o naval como estratéxico até 2024, evidenciando a súa falta de compromiso co sector”.

Agora a Xunta aposta por un Plan que non contempla as medidas de futuro que en opinión da CIG require o sector, como a creación dunha oferta formativa pública en FP especializada para cubrir perfís como electricidade, mecánica, robótica, automatización e eficiencia enerxética; a mellora das condicións laborais para evitar a precarización do sector; infraestruturas industriais competitivas, cun prezo do solo e da enerxía adecuados; e políticas públicas que favorezan a implantación de novas industrias en Galiza.

De igual xeito que non se abordan cuestións esenciais como a falta de man de obra cualificada, o déficit en infraestruturas portuarias e a falta de políticas para atraer investimentos. Tampouco a competencia asiática sen aranceis, a falta de apoio estatal e a emigración da man de obra por malas condicións laborais. Nin a modernización mediante automatización e dixitalización e a aposta por unha tarifa eléctrica galega para a industria naval.

Medidas para fortalecer o sector

Polo que a considera necesario a aplicación dunha serie de medidas para fortalecer o sector que pasan pola creación dunha tarifa eléctrica galega específica para o sector; o apoio ao clúster do naval galego ten que estar condicionado ao mantemento do emprego e da actividade no noso país; os investimentos públicos deben de garantir a recuperación do emprego; o desenvolvemento de infraestruturas clave e a mellora da planificación industrial; a reformulación da FP dual para evitar a explotación laboral e garantir a formación en sectores clave; e a eliminación das cadeas de subcontratación que precarizan o emprego e dificultan a igualdade laboral.

Finalmente, dende a CIG censuran o feito de que central sindical non foi incluída no “suposto proceso participativo” de elaboración do Plan Director, a pesar de ser o sindicato maioritario no sector, ao tempo que considera que o plan atende os intereses do clúster do naval en lugar de defender os dereitos da industria e das persoas traballadoras.

E poñen o foco no “efusivo” emprego por parte da Xunta do chamado “diálogo social”, que actúa como un “subterfuxio” para deixar fóra a sindicatos combativos como a CIG. “Debemos de cuestionarnos a súa existencia pola falta dunha norma lexislativa que regule este mecanismo, o seu desenvolvemento e onde se reflexan as diferentes propostas dos distintos axentes”. Polo contrario, lembran que existen organismos legalmente establecidos, como o Comité de Política Industrial, que deberan realizar este traballo con “luz e taquígrafos”, elaborando actas que recollan as propostas.