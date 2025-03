A CIG conmemora nas rúas o Día da Clase Obreira Galega reclamando traballo, igualdade e salarios xustos

Baixo o lema “Traballo, igualdade e salarios dignos nunha Galiza con dereitos”, a CIG conmemorou este 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega, con mobilizacións nas sete cidades e en Vilagarcía para lembrar as loitas protagonizadas pola clase traballadora galega en 1972, durante as que foron asasinados en Ferrol pola policía franquista Amador Rei e Daniel Niebla. Unha data significada para o movemento obreiro galego na que reivindicamos a vixencia da loita contra a precariedade, por uns salarios xustos e por defender o dereito á negociación colectiva en Galiza.

Como é tradición, a xornada comezou co acto de ofrenda floral no monumento ao 10 de Marzo en Ferrol, ao pé do que o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, chamou a confrontar “cos gobernos español e galego e a patronal desde o convencemento de que as políticas favorábeis para a clase traballadora non son concesión bondadosa nin nacen do diálogo social”. “Os dereitos conquístanse loitando e o tempo que tardamos en ir á mobilización e á folga é o tempo que perdemos en gañar dereitos”, incidiu.

Na súa intervención ao remate da manifestación da tarde no Cantón de Ferrol, Carril amosou a preocupación polos chamados dos gobernos a incrementar o gasto militar e condenou a apoloxía belicista da guerra, que responde “ás ordes dos EUA para reforzar o seu papel imperial, coa OTAN como instrumento de guerra”, nun momento no que a clase traballadora e a maioría social sofren as consecuencias dunha crecente recesión económica, “cun maior control do déficit que seguro traerá novos recortes nas políticas sociais e nos servizos públicos”.

Máis precariedade e pobreza laboral