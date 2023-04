As afiliadas á Seguridade Social con contrato fixo descontinuo multiplicáronse por catro en Galiza dende o ano 2009

As persoas afiliadas á Seguridade Social con contrato fixo descontinuo multiplicáronse por catro en Galiza dende 2009, pasando de 6000 a 33.000, segundo se desprende dos datos do mes de marzo publicados hoxe polo SEPE. As estatísticas amosan tamén que o sector servizos foi o único que rexistrou un aumento das persoas traballadoras, mentres que outros como a industria ou a construción experimentaron unha forte caída de afiliación. Isto tradúcese nun cada vez maior incremento da precariedade e da parcialidade do emprego, cunha perda importante de ingresos por parte da clase traballadora do noso país.

Os datos do paro que se veñen de coñecer sitúan a afiliación media mensual galega nas 1.043.529 persoas, das que máis da metada rexistráronse na provincia da Coruña.

Afiliación á SS 2023 Variación febreiro Absoluta % A Coruña 448.062 452.215 4.153 0,9 Lugo 121.752 122.667 915 0,8 Ourense 103.511 103.744 233 0,2 Pontevedra 362.497 364.903 2.406 0,7 Total 1.035.822 1.043.529 7.707 0,7

Fonte: Seguridade Social.

Mentres que o número de persoas rexistradas como desempregadas acadou as 141.847, un 1,6% menos que no mes anterior. No conxunto do Estado español a redución media foi do 1,7%.

Persoas paradas Variación Febreiro Absoluta % A Coruña 57.961 56.931 - 1.030 - 1,8 Lugo 13.615 13.266 - 349 - 2,6 Ourense 16.521 16.553 32 0,2 Pontevedra 55.995 55.097 - 898 - 1,6 Total 144.092 141.847 - 2.245 - 1,6

Fonte: SEPE.

Unha vez máis o sector servizos é o único con capacidade de xerar emprego en Galiza, xa que das 2245 persoas que atoparon un posto de traballo no mes de marzo, un total de 1947 fixérono neste sector. O modelo económico da Xunta, baseado no turismo, fai que as provincias do litoral, A Coruña, Lugo e Pontevedra resistan mellor nas estatísticas, mentres que en Ourense aumentou o desemprego.

2023 Variación Sectores febreiro Absoluta % Sector primario 4.739 4.648 - 91 - 1,9 Industria 14.780 14.463 - 317 - 2,1 Construción 10.064 9.813 - 251 - 2,5 Servizos 102.581 100.634 - 1.947 - 1,9 Sen emprego anterior 11.928 12.289 361 3,0 Total 144.092 141.847 - 2.245 - 1,6

Fonte: SEPE.

Isto trae consigo máis precariedade e parcialización do traballo, tal e como reflicten os números de afiliación á Seguridade Social: en 2009 no noso país había unicamente 6000 persoas con contrato fixo descontinuo, e a día de hoxe rexístranse 33.000, catro veces máis. Ao mesmo tempo, das 56.000 persoas traballadoras a tempo parcial de 2009 pasouse a 113.000.

Afiliación á Seguridade Social por tipo de contrato: 2009/01 2023/02 2023/03 Marzo/ febreiro Total 753.179 781.540 788.339 6.799 INDIFINIDO-T. completo 393.193 450.415 454.017 3.603 INDIFINIDO-T. parcial 54.267 110.749 112.050 1.300 INDIFINIDO-Fijos Descontinuos 6.643 32.307 33.307 1.000 TEMPORAL-T. completo 171.062 84.812 85.097 285 TEMPORAL-T. parcial 58.866 27.305 27.094 -211 APREND., FORMACIÓN E PRÁCT. 12.971 7.138 6.904 -234 OUTROS(*) 56.176 68.814 69.870 1.056 IND-T. Completo/total 52,2 57,6 57,6 IND-T. Parcial/total 7,2 14,2 14,2 IND-Fixos Descontinuos/Total 0,9 4,1 4,2

Fonte: Seguridade Social.

“Vemos como se estende un novo elemento de precariedade, que é a parcialidade do traballo. Cada vez menos persoas traballan a xornada completa, o que se traduce directamente nunha redución de ingresos”, denuncia o secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria da CIG, Paco Sío.

O responsábel sindical sinala que esta leve diminución do paro rexistrado responde a un cambio de modelo produtivo, onde a industria e a construción perden cada vez máis peso na economía en detrimento do sector servizos, provocando un aumento da precariedade e da parcialidade no emprego e unha baixada dos ingresos.

De feito, a industria perdeu 16.000 persoas afiliadas dende 2009 (pasaron de 152.000 a 134.000), mentres que na construción pasaron de 125.000 a 80.000 (perdeu 45.000). Pola contra, na hostalaría pasouse das 63.000 que había en ás 75.000 actuais (12.000 máis).

“Asistimos a un transvase de persoas traballadoras dende os sectores que mellores salarios e condicións laborais teñen a actividades do sector servizos con peores soldos e condicións máis precarias”, remata.

Total Rexímenes (RG+RETA) 12. Galicia 2009/1 2023/02 2023/03 Marzo7/febreiro Todas as seccións 985.291 986.600 993.830 7.230 Sector primario 51.244 32.412 32.586 174 Industria extractiva 3.575 1.999 1.989 -9 Industria manufactureira 152.966 134.279 134.815 536 Enerxía e Auga 2.957 1.645 1.652 7 Subministro auga 5.447 6.958 6.958 0 Construción 125.079 79.514 80.173 659 Comercio 184.987 174.791 175.130 340 Transporte 48.064 50.912 51.001 89 Hostalaría 63.611 73.389 75.373 1.984 Información e comunicación 17.968 24.617 24.812 195 Actividades financeiras 22.085 16.556 16.569 14 Act. inmobiliarias 3.300 4.345 4.361 16 Act. profesionais 39.821 54.094 54.946 852 Act. administrativas 55.102 64.248 64.464 216 Administración pública 62.659 57.218 57.793 575 Educación 30.592 59.859 60.429 569 Sanidade e serv. sociais 72.292 102.371 103.063 693 Act. artísticas 10.587 16.706 16.864 159 Outros servizos 32.372 30.200 30.360 160 Act. dos fogares como empregadores 569 445 447 2 Organismos extraterritoriais 13 44 46 1

Fonte: Seguridade Social.