CIG-Correos aposta pola mellora de servizos postais no noso rural pero en condicións dignas

Nacional - 25 Ago 2021

A CIG-Correos considera positiva a dixitalización das oficinas auxiliares e demais servizos, pero estas melloras “teñen que ir acompañadas de un servizo máis amplo en canto a horarios e tamén en número de efectivos a hora de desenvolver o traballo”, afirma o secretario nacional do sector, Jonh Vivanco.

Para a CIG-Correos, se hai que darlle a volta o despoboamento de poboación no rural, son precisas medidas de discriminación positivas, que implican o mantemento dos servizos, como no caso que nos ocupa os postais. Porén Vivanco asegura que “a realidade mostra unha estampa ben distinta posto que a redución de persoal no rural galego nas últimas décadas é considerable”.

Xunto a isto sinala que son precisos medios adecuados para desenvolver os servizos que hoxe se prestan e que sexan en condicións de seguridade. A isto engade que “non se pode permitir que o persoal que desenvolve os servizos rurais no noso país, e que está a poñer un vehículo a disposición da empresa, siga tendo as mesmas contraprestacións que fai máis de dez anos, como si os custes non variasen nada”. Por iso conclúe que, “mellorar o servizo no rural si, pero en condicións dignas”.