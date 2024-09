Galiza acolle por primeira vez un Encontro da Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa, coa CIG como anfitrioa

A CIG compareceu en rolda de prensa esta mañá para presentar o Seminario Internacional e o Encontro do Secretariado de Mulleres da Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa (CSPLP), que terán lugar os días 27 e 28 de setembro en Santiago de Compostela. Uns eventos relevantes ao entender da central nacionalista xa que, por primeira vez, Galiza acolle unha xuntanza da CSPLP, organización na que están presentes as principais centrais sindicais de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Mozambique, S. Tomé e Príncipe, Guiné Bissau e Timor Leste.

A secretaria das Mulleres da CIG, Nicolasa Castro, informou que o sábado 28 celebrarase o Encontro do Secretariado das Mulleres no que se reunirán 21 representantes dos sindicatos que compoñen esta comunidade sindical lusófona, tal como se acordou na reunión mantida na cidade de Praia en Cabo Verde, con motivo do IX Congreso da CSPLP en agosto de 2023.

Nesta xornada de traballo realizarase unha posta en común sobre as actividades a desenvolver no inmediato. "Abordaremos as problemáticas que neste momento urxen unha acción común, como o xenocidio do pobo palestino ou, noutra orde de cousas, as consecuencias do cambio climático e a transición enerxética desde unha perspectiva de xénero no mundo do traballo, nos movementos migratorios, etc., tendo en conta tamén o papel desempeñado polos nosos países na orde internacional", matizou Castro.

Seminario Internacional

Por ser unha cimera importante, e aproveitando a presenza das compañeiras de tan variados lugares, a CIG decidiu organizar un Seminario Internacional na véspera, o venres 27, que baixo o título "Implementación da igualdade a través da negociación colectiva e no contexto global", se desenvolverá no Edificio Cersia.

Este seminario formativo constará de varias palestras e mesas de debate ao longo do día, nas que participarán mulleres sindicalistas de catro continentes "que nos van relatar as súas experiencias na defensa dos dereitos das mulleres traballadoras". Poucas veces, destacou Castro, "imos ter ocación de reunir mulleres de países tan distantes, con experiencias tan diversas, unidas, iso si, por unha lingua común e pola conciencia da necesidade de romper as barreiras de xénero que impiden o avance das mulleres, en particular das clases populares".