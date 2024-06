Inditex denuncia e manda desaloxar as traballadoras pechadas na súa sede

As traballadoras que permanecían pechadas dende a mañá do venres na sede de Inditex veñen de ser desaloxadas. A empresa procedeu a denuncialas e a chamar a Garda Civil, que accedeu ás instalacións por volta das 21:30 deste luns, comunicándolle que tiñan que saír do recinto ou que as botarían pola forza.