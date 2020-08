O persoal técnico de incendios continúa en folga tras dúas semanas sen resposta da Xunta

Nacional - 19 Ago 2020

A falta de diálogo e negociación da Consellaría do Medio Rural a respecto da renovación do acordo laboral de 2008 empurrou o persoal técnico de Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPIF) a iniciar unha folga indefinida o pasado 1 de agosto. Neste tempo a Administración non respondeu ás demandas do colectivo, que continúa con protestas cada dous días nas catro provincias galegas.