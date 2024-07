Segue a aumentar a inestabilidade e a precariedade do mercado laboral galego

Como vén facendo mes a mes, a CIG volve alertar do constante aumento da inestabilidade e da precariedade do mercado laboral galego e a denunciar que detrás da propaganda gobernamental agóchase unha realidade caracterizada pola alta taxa de desemprego e pola baixa calidade dos postos de traballo que se crean. De feito, o 75,6% das afiliacións rexistradas en Galiza durante o pasado mes de xuño foron mediante contratos temporais.

O Estado español continúa á cabeza do desemprego no conxunto da Unión Europea, cunha taxa que practicamente dobra a media europea (11,7% fronte a 6,5%). A situación en Galiza non é moito mellor, xa que segundo a EPA do primeiro trimestre de 2024 o paro atinxe o 10,45%. Agora os datos do SEPE amosan que o número de persoas rexistradas como demandantes de emprego reducíronse só un 3,4% en xuño no noso país polo efecto das contratacións relacionadas co período estival.

Persoas paradas por provincias.

Variación Maio Xuño Absoluta % A Coruña 48.497 46.933 -1564 -3,2 Lugo 11.588 11.135 -453 -3,9 Ourense 14.545 14.159 -386 -2,7 Pontevedra 47.406 45.711 -1695 -3,6 Total 122.036 117.938 -4098 -3,4

Fonte: SEPE

De feito, o 74% dos novos empregos foron no sector servizos e a maioría das afiliacións á Seguridade Social (75,6%) foron a través de contratos temporais.

Afiliación á SS por provincias.

Afiliación á SS Variación Maio Xuño Absoluta % A Coruña 469.386 471.537 2.151 0,5 Lugo 125.638 126.575 937 0,7 Ourense 106.253 106.892 639 0,6 Pontevedra 376.013 379.865 3.852 1,0 Total 1.077.290 1.084.869 7.579 0,7

Fonte: Seguridade Social.

A baixa calidade dos postos de traballo que se crean vén marcada precisamente pola alta temporalidade, até o punto de que no mes de xuño subscribíronse no noso país preto de 37.000 contratos por circunstancias da produción, cifras semellantes ás rexistradas nos meses anteriores á aprobación da reforma laboral de 2021, “que supostamente tiña como obxectivo reducir a temporalidade no emprego”, tal e como sinala o secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria da CIG, Paco Sío.

O responsábel sindical lamenta que unha vez máis o sector servizos concentre a creación de postos de traballo, “o que demostra que o Camiño de Santiago é o único motor do emprego en Galiza, sobre todo nos meses de verán, maquillando a terríbel situación na que se atopan a industria galega e os sectores produtivos do país, como o primario”.

Paro rexistrado por sectores.

Variación Sectores Maio Xuño Absoluta % Sector primario 3872 3725 -147 -3,8 Industria 12.042 11.653 -389 -3,2 Construción 8180 7.913 -267 -3,3 Servizos 86.755 83.715 -3040 -3,5 Sen emprego anterior 11.187 10.932 -255 -2,3 122.036 117.938 -4098 -3,4

Fonte: SEPE

Para Sío o outro dato a ter en conta é a elevada taxa de paro xuvenil (28,5%), a máis elevada de Europa, “ao que no caso galego temos que sumarlle unha cuestión moi preocupante como é a constante emigración de milleiros de persoas mozas na busca dun emprego acorde coa súa cualificación, xa que o mercado laboral galego -precario e baseado na pobreza laboral- non cumpre coas expectativas da xeración máis preparada da historia do país”.

Por último, fai fincapé en que o leve aumento da contratación indefinida agocha a nova realidade da contratación fixa descontinua, que vén da man da última reforma laboral. “Por iso seguimos a reclamar a súa derrogación, porque as actuais condicións non garanten que a clase traballadora poida contar cun salario que permita ter unha vida digna”.