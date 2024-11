Unha denuncia da CIG obriga a Ilunion a facer indefinido persoal eventual e fixo descontinuo

A Inspección de Traballo emitiu unha resolución contra o centro especial de emprego do grupo ONCE por fraude na contratación

Ilunion Servicios Industriales, centro especial de emprego do grupo ONCE cuxo persoal presta servizo nas principais empresas da automoción de Vigo e Ourense, veuse na obriga recentemente de transformar en indefinidos contratos eventuais e fixos descontinuos tras a denuncia presentada pola CIG diante da Inspección de Traballo por fraude na contratación.

A resolución da autoridade laboral establece que a relación laboral de Ilunion con persoas traballadoras contratadas a través de ETT esténdese durante máis de 12 meses, <<polo que non se cobren necesidades temporais da empresa usuaria, senón necesidades fixas ou permanentes>>. Tamén constata que non se produciu inactividade, ou que a que se produciu foi inferior a un mes.

A CIG-Industria mantén dende hai anos unha intensa loita para denunciar a explotación laboral que padecen as persoas con discapacidade contratadas por Ilunion

Polo que a Inspección resolve que a relación laboral é indefinida ordinaria e non fixa descontinua ou eventual, que foron as modalidades de contratación escollidas por Ilunion. De xeito que obrigou o centro especial de emprego do grupo ONCE a transformar eses contratos en fixos ordinarios e en indefinidos.

A federación de Industria da CIG de Vigo decidira presentar denuncia contra Ilunion na Inspección de Traballo por fraude na contratación tras constatar que a empresa abusaba tanto dos contratos mediante ETT como da modalidade de contratación fixa descontinua.

Dende a central sindical celebran a decisión da autoridade laboral e denuncian que Ilunion bote man das cadeas de subcontratación a través de ETT “para esquivar a obriga de ter que contratar persoal con discapacidade, xa que o fin último dos centros especiais de emprego é precisamente a inserción laboral das persoas con discapacidade”.

A CIG-Industria mantén dende hai anos unha intensa loita para denunciar a explotación laboral que padecen as persoas con discapacidade contratadas por Ilunion, con salarios inferiores aos do sector, sometidas a altos ritmos de traballo e sen que se lles ofreza a formación obrigatoria. Unha loita que está a ser reprimida pola empresa con despidos, sancións, acoso e represión sindical contra delegados/as e traballadores/as afiliados/as da central.