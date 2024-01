A CIG volve gañar as eleccións sindicais en Galiza con 5.131 delegados e delegadas e o 31,05% da representación

Así o confirmou en rolda de prensa o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, quen lembrou que a representatividade sindical “determínase legalmente polo resultados das eleccións sindicais, que son as que se convocan nas empresas para a escolla das e dos representantes das persoas traballadoras: as e os delegados sindicais”.

Pola súa banda Carril, explicou que aumentaron en 1.104 as persoas representantes a elixir, isto é, os delegados e delegadas en xogo no total que se disputaron. Ademais considerou que este resultado vén confirmar o modelo sindical da CIG, “dun sindicalismo nacionalista e de clase, dun sindicalismo combativo, de contrapoder, participativo, asembleario e defensor dunha Galiza democrática, sen explotación e soberana”.

É o caso das Unións Locais de Carballo e Cee, nesta última superando o 43%, ou a Unión Local das Pontes, cun 47,83%, a Unión Local da Mariña, a Unión Local de Verín, tamén con máis do 45% de representatividade para a CIG, as Unións Locais da Estrada e O Salnés, ou nas tres Unións Locais da área de influencia de Vigo: O Baixo Miño, O Morrazo, e O Porriño. No Baixo Miño, ademais, cun abrumador 61.62% de representatividade.

Condición legal de “máis representativa”

O secretario xeral da CIG fixo especial fincapé en que con estes resultados “revalidamos e reforzamos a condición de primeira forza sindical e a condición legal de máis representativa de acordo á Lei Orgánica de Liberdade Sindical ( LOLS) que o sindicalismo nacionalista ten desde o ano 1982”.

A este respecto explicou que esta condición legal de representatividade “desprega efectos tamén no Estado español e por tal condición participamos como membros de pleno dereito na delegación española da Organización Internacional do Traballo (OIT) e dos organismos tripartitos creados no seo da Administración Xeral do Estado e dos seus organismo autónomos”.

Lembrou que “somos unha Organización Sindical que temos, por imperativo legal -mesmo constitucional- dereito á participación institucional en igualdade de condicións ao resto das Organizacións Sindicais máis representativas, que no caso do Estado español son só CIG, o sindicato vasco ELA, CCOO e UGT”.

Por iso denunciou que “este Goberno español, e de forma especial os Ministerios de Traballo e Seguridade Social destacan por ser constantes e permanentes na falta de respecto á nosa representación e aos nosos dereitos de participación institucional. Estes días temos exemplos abondo”, concluíu.