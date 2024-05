Xubiladas e pensionistas da CIG mobilizarase o día 29 nos centros de saúde por unha atención de calidade

Esta xornada de protestas enmárcase na campaña que o colectivo da CIG puxo en marcha a mediados de abril na defensa dunha sanidade pública de calidade, e para denunciar as políticas de desmantelamento e privatización do goberno da Xunta "que fan que para unha persoa maior sexa cada vez máis difícil ter unha atención digna e áxil dos seus problemas de saúde".

No marco desta iniciativa, o colectivo xa realizou repartos e charlas informativas en diferentes cidades e vilas do país. Ademais, ás concentracións do día 29 seguiranlle novas mobilizacións o día 12 de xuño diante dos hospitais de referencia, e para o 20 de xuño teñen prevista unha concentración nacional en Compostela diante do SERGAS.

Subliñan que ao deterioro na atención sanitaria hai que sumarlle outros moitos obstáculos como o propio acceso ao sistema de saúde. “Para moitas persoas maiores acadar cita mediante unha chamada que é atendida por recoñecemento de voz, xa non digamos a través da app ou da páxina web do SERGAS, supón unha dificultade engadida”, lamentan.

Xunto a isto, denuncian a “terríbel” situación da Atención Primaria, con listas de agarda para primeira consulta de até 15 días, ou os problemas para conseguir unha consulta nunha especialidade médica. A este respecto, o colectivo afirma que as listas de agarda para atención especializada, probas diagnósticas como radioloxía ou colonoscopias, ou as intervencións cirúrxicas, "son moito máis altas que as que publica o SERGAS”.