Seguimento masivo da folga comarcal da Mariña para esixir políticas que dean futuro á comarca

A Mariña - 17 Nov 2021

Referiuse o responsábel sindical á histórica falta de investimentos nas infraestruturas da comarca, ao deterioro progresivo do FEVE ou á negativa a liberar o dique de Alcoa, que podería ser o gran porto de mercadorías que precisa a comarca. "E xa non falemos das últimas mentiras do actual goberno do PSOE e Unidas Podemos, como o estatuto para as industrias electrointensivas ou a intervención de Alcoa pola SEPI".

Caldeiro salientou que tanto na folga como na manifestación participaron todos os sectores económicos da Mariña dende o persoal das industriais, do mar, do agro, dos servizos, da administración pública, até autónomos/as, comerciantes, pequenos empresarios e empresarias e estudantes. Denunciou que aínda que A Mariña "é unha comarca rica en recursos, motor industrial da provincia, con dous dos portos pesqueiros dos máis importantes do país, un inmenso potencial forestal e agrogandeiro, con estaleiros, piscifactorías e serradoiros "hoxe temos que saír as rúa protestar polo que non temos, polo que nos negaron durante décadas e polo que nos queren quitar".

As organizacións convocantes CIG, UGT e CCOO cuantifican o seguimento do paro comarcal en practicamente o 100%, malia os abusivos servizos mínimos decretados pola Xunta e os intentos de desmobilización por parte dos goberno galego e español. Unha xornada que Xorxe Caldeiro, responsábel da UL da CIG da Mariña, valorou como "histórica" e na que a comarca volveu demostrar a súa capacidade de mobilización e de loita.

Caldeiro criticou as declaracións da ministra de Industria que logo de ano e medio de mobilización incansábel da comarca e das sentenzas do TSXG e do TS, decatouse agora por fin de que Alcoa non ten intención de vender a fábrica, e aínda así segue rexeitando a intervención da factoría. "Desde aquí dicímoslle que botaremos a Alcoa e que as cubas non se paran nin se pararán, porque esiximos a intervención da planta de aluminio e imos conseguila. Esa é a solución: intervención xa!", aseverou.

Tampouco escatimou o representante da CIG as críticas á Xunta de Feixoo "ausente por vocación, que só sabe sinalar co dedo acusador a Madrid", mais sen asumir nin exercer as competencias das que dispón. Un goberno galego que cada día recorta máis servizos públicos na comarca, desmantelando o hospital de Burela e afastando os servizos administrativos da Mariña.

“Pretenden que sexamos unha colonia”

Especial atención puxo Caldeiro sobre outro conflito latente que exemplifica "o que pretenden que sexamos, unha colonia na que inzar montes e mar de muíños eólicos para exportar enerxía e levar os beneficios económicos, esnaquizando a nosa paisaxe e creándolle un novo problema á nosa flota pesqueira". Denunciou que se permita que esas mesmas empresas "que se enriquecen á nosa costa" pechen as industrias de compoñentes eólicos, como está a acontecer con Vestas. "Os compañeiros e compañeiras de Vestas non se venden por unhas indemnizacións, porque o que queren é postos de traballo na nosa comarca, queren traballar e non emigrar. Por iso berramos que Vestas non pecha".