Xubiladas e pensionistas da CIG reclaman no SERGAS unha sanidade digna, con orzamentos e persoal suficientes

O colectivo de persoas xubiladas e pensionistas da CIG continuou este xoves co calendario de mobilizacións para denunciar o "dificultoso camiño" das persoas maiores para seren atendidas na sanidade pública. Despois dos repartos informativos, das concentracións diante de centros de saúde e nos hospitais de referencia, o colectivo concluíu esta mañá a campaña cunha protesta diante do edificio do SERGAS para reclamarlle á Xunta de Galiza "que consigne máis orzamentos e persoal para garantir unha atención integral, digna e áxil na sanidade pública galega".